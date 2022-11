Probabili formazioni Fiorentina-Salernitana | quattordicesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ledi, match valevole per ladel campionato di. A trovarsi in campo mercoledì 9 novembre alle 20:45 ci sono due squadre che sono agli antipodi rispetto alle previsioni della vigilia.sopra, meritatamente in classifica, con la viola più in difficoltà dietro. Chi vincerà? Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti, andiamo a scoprire le possibili scelte dei due tecnici.– Kouame certo di un posto in avanti, Gonzalez ancora ko, rimangono 2 posti da assegnare nel tridente iniziale. Dodò titolare al posto di ...