Premier League | giornata 15 | colpaccio dell’Arsenal

(Di lunedì 7 novembre 2022) L’Arsenal espugna Stamford Bridge e mantiene il primato, il Manchester City tiene il passo vincendo in inferiorità numerica. Gran colpo del Liverpool che batte a domicilio il Tottenham mentre il Manchester United perde in casa dell’Aston Villa. Di seguito l’analisi della15 di15: Chelsea-Arsenal 0-1, Man. City-Fulham 2-1, Tottenham-Liverpool 1-2 Ormai non è più una sorpresa ma la vittoriain casa del Chelsea ha un peso specifico davvero importante specialmente per come è arrivata; i Gunners hanno avuto il controllo del gioco per larga parte dell’incontro ottenendo meritatamente i tre punti grazie al gol di Gabriel. Per la seconda volta nella storia una squadra vince tre volte consecutive a Stamford ...