Non andrò via finché non saranno sbarcati tutti i migranti | dice il comandante della Humanity 1

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 7 novembre 2022) «Se adesso andassi via violerei una serie infinita di leggi e convenzioni internazionali e qui nel porto di Catania non sto facendo nulla di illegale. Sto seguendo la legge del mare». Joachim Ebeling,1, loa Repubblica. Come Carola Rackete, ladi Sea Watch 3 che nel 2019, pur di portare in salvo i naufraghi che aveva a bordo, dopo un’interminabile attesa ha deciso di forzare il blocco imposto dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, Ebeling comanda una nave bloccata da un ordine interministeriale che lo obbliga a non far sbarcare naufraghi salvati nel corsomissione. Quando è arrivato l’ordine di allontanarsi con a bordo i trentacinque sopravvissuti alle traversate del Mediterraneo cui è stato vietato di sbarcare perché non ...