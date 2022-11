Nikita Pelizon chiude con il ragazzo che l’aspetta fuori dalla Casa?

(Di lunedì 7 novembre 2022) Le parole disu Valerio Riguardo alla sua vita privataè stata sempre molto riservata. La concorrente del GF Vip 7 ha raccontato di aver conosciuto una persona a ridosso del suo ingresso nella, ma di non reputarsi impegnata. Prima di entrare nel programma, infatti, aveva raccomandato all’uomo con cui L'articolo proviene da Novella 2000.

Grande Fratello

ha cercato di tenere la sua vita amorosa privata ma il fidanzato Valerio Tremiterra ha deciso di darle un segnale, inviando un loro video al settimanale Chi. Video mostrato in diretta ...non ha digerito l'azione del suo fidanzato di rendere pubblico il video di coppia che la modella aveva montato poco prima di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip .lascia ... Wilma Goich indaga gli interessi di Nikita Pelizon - Grande Fratello VIP | GFVIP 7 La sorella di Nikita Pelizon è intervenuta per fare chiarezza sul fidanzamento con Valerio Tremiterra. Ma cosa ha dettoLa sorella di Nikita Pelizon, Jessica, ha attaccato e rimproverato il fidanzato della vippona. Ecco che cosa è successo.