Napoli | Kvaratskhelia dà forfait anche contro l’Empoli In campo Raspadori | in attacco con Osimhen e Politano

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 7 novembre 2022) Khvichanon sarà convocato nemmeno per la prossima di campionato, domani allo stadio Maradona. A Castel Volturno, secondo quanto riferisce l’edizione napoletana di Repubblica, l’attaccante georgiano non ha nemmeno messo piede in“ed è andato via appena i suoi compagni hanno cominciato la seduta di rifinitura. Se ne riparlerà nel migliore dei casi per l’ultima sfida prima della sostal’Udinese, in programma nel weekend”. al suo posto dovrebbe giocare Giacomoassieme a, preferito a Lozano, e a. L'articolo proviene da Ildenaro.it.