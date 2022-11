Napoli | Giuntoli colpito da due giocatori di Serie A

... intervistato dal 'Mattino', a proposito del cammino deldel suo amico Luciano Spalletti. ... E prendete Kvara: lo ammetto, per colpa diho riscoperto l'invidia'.Walter Sabatini, ex diesse della Salernitana, ha parlato deldi Spalletti e del mercato fatto daa Il Mattino Walter Sabatini, ex diesse della Salernitana, ha parlato deldi Spalletti e del mercato fatto daa Il Mattino. Le sue ...Il Napoli del presidente De Laurentiis continua a portare a casa vittorie. Dopo la sconfitta in Champions League la squadra ha subito reagito a testa alta ...Il Direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli sarebbe rimasto colpito da due giovani giocatori che attualmente giocano in Serie A ...