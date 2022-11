Migranti | sbarchi selettivi | scontro Viminale-Ong Il capitano della Humanity 1 fa come Carola Rackete

(Di lunedì 7 novembre 2022) La questioneresta un fronte caldissimo per il governo,aperto tra Ong e ministero dell'Interno al termine di una giornata ad altissima tensione. Dalla nave1, - fa sapere il- sono stati fatti scendere al porto di Catania “tutti iche versavano in condizioni emergenziali (nuclei familiari, donne e minori) e in precarie condizioni sanitarie accertate dall’Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera - Usmaf”. Sono scesi complessivamente 144, di cui 102 minori (100 non accompagnati). L’unico nucleo familiare è composto da due minori e uno zio. Tutti iscesi dalla nave, dopo le operazioni di prima assistenza e identificazione sono stati trasferiti nei centri di accoglienza. I 35...

