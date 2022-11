Il respingimento dei migranti e quel Regolamento di Dublino che Meloni e Salvini non hanno voluto firmare

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 7 novembre 2022) IL FATTO Sulla nave di Medici senza frontiere, nel porto di Catania, in Sicilia, restano ancora in 215, dopo che la sera di domenica 6 novembre sono state fatte scendere 215 persone, tra bambini, donne incinte e nuclei familiari con minorenni, che sono stati trasferiti nel Palaspedini, un impianto sportivo nel rione Cibali di proprietà del Comune. Al largo della costa catanese sono presenti, da giorni, altre due navi di Ong: la tedesca Rise Above, con 90 persone a bordo, e la norvegese Ocean Viking, che ha soccorso 234. La prima naviga a poche miglia dalla riva, mentre la seconda è ancora in acque internazionali, ma rimanendo vicino al loro “confine”. L’ANALISI DI LAURA GARGANO Già visto in abbondanza prima della pandemia, torna all’attenzione delle cronache nostrane il già consueto braccio di ferro tra Ong che si occupano di soccorso alle carrette del mare ...