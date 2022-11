Disastro di Apricena | domani a San Severo i funerali del medico Ieri il recupero dei sette corpi dall' elicottero precipitato

(Di lunedì 7 novembre 2022) Oggi nell’ospedale di Sanla camera ardente di Maurizio De Girolamo.alle 10,30 nella cattedrale di Sandel 64ennedel 118, morto con altre sei persone per l’sabato in territorio di. L'articolodia Sandel ildei proviene da Noi Notizie..

La Procura della Repubblica di Foggia, in relazione alaviatorio verificatosi nella mattinata del 05.11.2022, in(FG) " località Castelpagano, in conseguenza del quale sono decedute 7 (sette) persone, di cui 2 (due) membri dell'...... nella frazione di Castelpagano ad. L'operazione è stata rinviata di un giorno a causa del ... Sul luogo delera infatti in corso un temporale, c'era vento e anche la nebbia. Anche se ...Oggi nell’ospedale di San Severo la camera ardente di Maurizio De Girolamo. Domani i funerali del 64enne medico del 118, morto con altre sei persone per l’elicottero precipitato sabato in territorio ...Il presidente dell’Aiga Mario Aiezza parla di «procura chiacchierona». La solidarietà ai magistrati inquirenti della sezione foggiana dell’Anm ...