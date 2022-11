Covid | le notizie di oggi In Cina oltre 5 600 casi | numero più alto da 6 mesi DIRETTA

...è stato aspramente criticato per avere preso posizione a favore di farmaci efficaci contro il... https://t.me/comedonchisciotteorg_commenti Il canale dove vengono riportate leè: ...Con la triplendemia, 'è consigliato vaccinarsi sia contro il- 19 che contro l'influenza' Giovanni Maga ha in particolare evidenziato la bassa protezione vaccinale dei bambini. ' I bimbi non ...A rischio la reperibilità di 3.000 farmaci in Italia, per i quali si manifestano carenze a causa principalmente del Covid e della guerra. E' questa la denuncia della Federazione degli ordini dei ...Si tratta di una questione organizzativa che è già stata affrontata e che sicuramente porteremo a buon fine con l'aiuto del personale sanitario ...