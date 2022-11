Champions | Europa e Conference League | date e orari delle partite

(Di lunedì 7 novembre 2022) Sono andati in scena i sorteggi di. Nel complesso le squadre italiane sono state fortunate, soprattutto insono state evitate le big. Il Napoli dovrà vedersela contro il Francoforte, un avversario alla portata. Il Milan in campo contro il Tottenham di Antonio Conte e l’Inter contro il Porto. Inspazio e Juventus e Roma, i bianconeri contro il Nantes e i giallorossi contro il Salisburgo, la squadra eliminata nel girone didel Milan. InLazio e Fiorentina contro Cluj e Braga. Leggi anche LE ITALIANE INUn'attesa lunga 16 anni: perché l'Italia può ...

...apparizione dei partenopei inprima dell'era De Laurentiis. Insomma, urna benevola sì ma avversari da non sottovalutare: Inter, Milan e Napoli hanno l'occasione di fare strada in, ...... segnando 6 gol, oltre a 23 apparizioni e una rete inLeague , 13 inLeague e 14 in Coppa Italia. Cresciuto nel San Lorenzo , ha iniziato la sua carriera nel calcio europeo nel ...Kicker, testata tedesca, ha commentato il sorteggio di Champions League che ha consegnato ... La vincitrice in carica dell'Europa League incontra l'SSC Napoli. I meridionali non sono solo l'attuale ...Gli azzurri di Spalletti hanno pescato la squadra tedesca dello juventino Kostic: l'andata si giocherà in Germania ...