Quando partiranno le offerte Early Black Friday Amazon 2022 | via a giorni

Leggi su optimagazine

(Di domenica 6 novembre 2022)iniziano le? Novembre è cominciato da qualche giorno e c’è molta attesa per le promozioni del colosso dell’e-commerce. In molti sanno che gli sconti non si concentreranno solo nella data del fatidico venerdì nero: allo stesso tempo tuttavia, magari non sono chiari tutti gli appuntamenti in arrivo nelle prossime settimane e per questo motivo è il caso di elencarli nell’ordine cronologico esatto con il quale si presenteranno a noi. Il primo punto sul quale focalizzarsi è l’inizio delle. Nel 2021, ma anche in precedenti anni, il noto e-commerce ha fatto sempre partire le sue promozioni con largo anticipo ...