Moto2 | Pedro Acosta trionfa a Valencia e Augusto Fernandez è campione del mondo 3° Tony Arbolino | Vietti caduto

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022) Calato il sipario sulla stagione della. A(Spagna) è arrivato il verdetto:del. Il pilota spagnolo del Red Bull KTM Ajo ha festeggiato così il suo passaggio nel 2023 in MotoGP grazie al secondo posto del GP odierno. Una gara nella quale a vincere è stato l’iridato di Moto3 del 2021,(terza vittoria in carriera nella categoria), con l’altra Kalex del Red Bull Ajo. Un trionfo di questo team, in una corsa a eliminazione. Nelle prime fasi è arrivata la caduta di un “turbolento” Alonso Lopez sulla Boscoscuro e soprattutto ai -18 dalla fine ecco l’errore del giapponese Ai Ogura. Il nipponico dell’IDEMITSU Honda Team Asia non aveva alternative, visto quanto era acin Malesia ...