Luca Onestini si espone sulle donne della Casa | il parere del gieffino

Leggi su 361magazine

(Di domenica 6 novembre 2022)sisettima edizione del GFVip: ilrilascia il proprioè entrato nelladel Grande Fratello Vip lo scorso giovedì come concorrente ufficiale. Durante il pomeriggio in salotto,in compagnia di Antonino, George e Oriana ha rilasciato un. “Se una donna ti piace non la devi corteggiare diglielo a Daniele” afferma il new entryal giovane George. “E a te ti piace qualche donna?” chiede George. “No in questo momento…” afferma ...