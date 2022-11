LIVE Juve-Inter | le formazioni ufficiali | fuori Bonucci | c'è Bremer Fagioli e Miretti dal 1' | Acerbi al posto di Bastoni

19.40 L'ARRIVO DEL PULLMAN DELL'INTER: COLPI E CORI DEI TIFOSI BIANCONERI 19.30 L'ACCOGLIENZA DEI TIFOSI DELLAPER LA SQUADRA 19.25 L'ARRIVO DEL PULLMAN DELLA- 18.55 BASTONI IN PANCHINA - ...Juventus - Inter, le formazioni ufficiali: Allegri ha sciolto le riserve, ecco le scelte del tecnico livornese in vista del big match. Nella conferenza stampa di presentazione al derby d'Italia, Max ...La Juventus Next Gen ospita il Novara nella 12^ giornata di Serie C: sintesi, moviola, tabellino, risultato, cronaca live La Juventus Next Gen supera di misura il… Leggi ...Tra poco le squadre allo Stadium. 18:50 18:19 - MILIK IN ATTACCO - Questa sera, l'attacco della Juventus sarà guidato da Milik alle sue spalle dovrebbe esserci Miretti. 16:47 - CONFERMA PER FAGIOLI - ...