Le ' Lucine di Natale' si accendono per la magia delle feste | ecco dove vedere lo spettacolo luminoso

(Di domenica 6 novembre 2022) Torna l'appuntamentoa Leggiuno, in provincia di Varese, che dal 3 dicembre all'8 gennaio ospita le 'di'. Le installazioni sono realizzate a mano da Lino Betti e il suo team,...

La storia delle 'di' arriva da lontano, grazie a Lino Betti e alle prime luci acquistate in Brasile, paese d'origine della moglie. Era il 1999, e da quelle prime luci si è arrivati a ...Tra le novità di questa edizione del catalogo Ikea2022 ci sono delle lunghe ghirlande dorate e verdi abbellite da, che possiamo usare sia lungo le finestre e le porte ma anche come ...Dal 3 dicembre all’8 gennaio a Leggiuno (VA) tornano le ‘Lucine di Natale’, evento nato dalla tradizione famigliare del creatore Lino Betti.Manca sempre meno al periodo più magico dell'anno e le città iniziano a vestirsi a festa tra mercatini, luci e colori. A Lugano va in scena ... di magia ospitando il Bosco Incantato. (Nella foto, ...