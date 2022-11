(Di domenica 6 novembre 2022) Ha accoltellato lae si è costituito ai carabinieri che ha incontrato per strada. Il fatto è avvenuto verso le 12 a Capoterra, nella città metropolitana di Cagliari. Sul posto, oltre ai ...

Agenzia ANSA

Ha accoltellato la moglie e si è costituito ai carabinieri che ha incontrato per strada. Il fatto è avvenuto verso le 12 a Capoterra, nella città metropolitana di Cagliari. Sul posto, oltre ai ...... ha commentato: 'Ho partecipato con emozione alla cerimonia di intitolazione dei giardini di piazza Monte Grappa a Simonetta Cesaroni, vittima di, il cui assassinio, a via Poma1990, ... Femminicidio nel Cagliaritano, moglie muore dopo coltellata - Ultima Ora Ha accoltellato la moglie e si è costituito ai carabinieri che ha incontrato per strada. Il fatto è avvenuto verso le 12 a Capoterra, nella città metropolitana di Cagliari. Sul posto, oltre ai militar ...L'allarme è stato dato dai vicini di casa, spaventati dalle urla della donna. L'uomo si è costituito subito,all'arrivo dei carabinieri ...