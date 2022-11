Edoardo Tavassi e Antonino parlano di Jeremias Rodriguez

(Di domenica 6 novembre 2022) I commenti diSpinalbese Sono trascorsi pochi giorni da quandoha varcato la porta rossa del Grande Fratello Vip 7, tuttavia nelle ultime ore il fratello di Guendalina ha già conquistato il cuore della casa e del pubblico. L’ex naufrago infatti si è messo in gioco senza filtri, e L'articolo proviene da Novella 2000.

nelle scorse ore parlando con gli altri concorrenti del GF Vip ha ironizzato sulla sorella Guendalina e sui suoi frequenti ritocchi estetici. Al Grande Fratello Vip lo scorso giovedì 3 ...Non sono finiti i nuovi ingressi al GF Vip . Dopo Oriana Marzoli,, Luca Onestini, Luciano Punzo, Micol Incorvaia e Sarah Altobello, varcheranno la porta rossa altri concorrenti. Uno pare essere Eugenio Colombo , che ha chiuso da poco una storia con ...La ex gieffina e naufraga Guendalina Tavassi ha commentato l'avventura al GF Vip del fratello Edoardo: il pensiero speciale ...Edoardo Tavassi conferma l’interesse per Soleil Sorge: Luca Onestini interviene al Grande Fratello Vip, ecco cosa è successo.