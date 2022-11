Azioni e Btp in picchiata | quali sono gli investimenti sicuri - Economia - quotidiano net

(Di domenica 6 novembre 2022) Il periodo da gennaio a giugno 2022 è stato per le Borse il peggiore negli ultimi 50 anni. In un quadro così, cosa può fare il risparmiatore? Dove investire?. Intervista all'esperto, Giuseppe ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il periodo da gennaio a giugno 2022 è stato per le Borse il peggiore negli ultimi 50 anni. In un quadro così, cosa può fare il risparmiatore Dove investire. Intervista all'esperto, Giuseppe ......"sembrerebbe che Piazzetta Cuccia (Mediobanca) e l'asset manager Algebris abbiano tenuto le, ... il persistere di tensioni sullo spread- Bund e della volatilità dei mercati con potenziali ... Azioni e Btp in picchiata, quali sono gli investimenti sicuri Il periodo da gennaio a giugno 2022 è stato per le Borse il peggiore negli ultimi 50 anni. In un quadro così, cosa può fare il risparmiatore Dove investire. Intervista all'esperto, Giuseppe Cloza ...Mps conclude con successo l'aumento di capitale da 2,5 miliardi, dopo la chiamata alle armi del Tesoro verso banche, fondazioni e casse di previdenza, e i ...