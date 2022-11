S O S genitori | come spiegare ai bambini che Babbo Natale non esiste

(Di sabato 5 novembre 2022) Ilsi avvicina e forse è arrivato al momento diai vostri cuccioli che non c’è più bisogno di scrivere la letterina o lasciare lo spuntino per, perchè il nostro amato Santa Claus non. E’ vero che nella maggior parte dei casi sono ia scoprire per primi tutta la verità e spesso prendono anche in giro i, fingendo di non sapere. Ma è anche vero che prima o poi arriverà il giorno in cui un genitore si troverà di fronte alla fatidica domanda: “Mamma, ma?”. Magari proprio in questoreagire dunque di fronte a questa domanda?dire al proprio figlio o alla propria figlia che ...

Inizia ad ascoltare musica precocemente, condividendo le eterogenee passioni deiche ... e vince in entrambe le occasioni il premiomiglior interprete. Concedimi è il suo primo singolo ...... climatologa, meteorologa per il centro Meteo Expert, ha evidenziatole persone non siano ... nascono dieci piccoli e iper andare a cercare cibo sufficiente a sfamarli li lasciano soli in ...Una situazione che ha mandato in allarme molti genitori soprattutto per il rischio cui sono stati ... in qualità di assessore alla transizione ecologica ma anche e soprattutto come cittadina e mamma ...Nella sua lunga riflessione l’influencer ha evidenziato come oggi molti suoi colleghi cerchino di guadagnare dal fatto di essere genitori, non dando però nel privato le giuste attenzioni ai propri ...