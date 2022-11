Meloni | Su Pnrr nessuna chiusura preconcetta in Ue

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 novembre 2022) (Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2022 "Per quello che riguarda il tema delabbiamo segnalato come molte nazioni che con il mutato contesto alcune cose diventano difficili da fare. Ad esempio l'aumento delle materie prime è un argomento da affrontare con garbo e intelligenza. Non mi pare di aver trovato nessun tipo di", le parole diin conferenza stampa a Chigi. / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it