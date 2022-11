Lazio | interviene Tare | il pensiero sulla Conference League

Leggi su rompipallone

(Di sabato 5 novembre 2022) Dopo la sconfitta contro il Feyenoord dello scorso 3 novembre, laha dovuto salul’Europaper fare il suo ingresso in. Al termine della partita, però, sono state fatte tornare in voga le passate dichiarazioni di Igli. Il ds biancoceleste, infatti, è stato accusato di aver definito lacome “la competizione dei perdenti”.Non si è fatta attendere la risposta di Mourinho che, dopo il match contro il Ludogorets, ha mandato una frecciata al dirigente della: “Ora, per me la favorita è la. Il problema semmai sta nel ...