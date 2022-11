Kherson | continua l' evacuazione dei civili ma la battaglia tra ucraini e russa è incerta

(Di sabato 5 novembre 2022) Guerra in Ucraina , non si fermano le armi.a essere poco chiara la situazione sul campo a, la regione ucraina occupata dalla Russia nelle prime fasi dell'invasione e ora oggetto ...

Guerra in Ucraina , non si fermano le armi.a essere poco chiara la situazione sul campo a, la regione ucraina occupata dalla Russia nelle prime fasi dell'invasione e ora oggetto di una controffensiva delle forze di Kiev. ...Moscaa bombardare le ifrastrutture delle città ucraine. Intelligence britannica: i russi faticano ad addestrare i riservisti appena chiamati. Filmato: un paracadutista ucraino distrugge un carro .. Le truppe russe saccheggiano Kherson. L'Iran riconosce di aver inviato droni alla Russia - Sindaco di Kiev: minacciati da black-out completo ma non ci arrenderemo - Sindaco di Kiev: minacciati da black-out completo ma non ci arrenderemo Gli iraniani hanno ammesso di aver fornito armamenti alla Russia, ma di averlo fatto prima dell'inizio della guerra Mentre in Ucraina sono tornate a suonare le sirene dell'allarme aereo che hanno cost ...Continua a essere poco chiara la situazione sul campo a Kherson, la regione ucraina occupata dalla Russia nelle prime fasi dell'invasione e ora oggetto di una controffensiva delle forze di Kiev.