Juan Jesus svela un retroscena su Kim | “In allenamento è simpaticissimo”

(Di sabato 5 novembre 2022) Napoli davvero straripante che espugna un altro stadio complicato dopo quelli di Milano, sponda rossonera, e Roma, sponda sia giallorosa che biancoceleste, e batte l‘Atalanta di Gasperini per 2-1, con qualche sofferenza di troppo, soprattutto nel secondo tempo.of SSC Napolidisul compagno Kim Uno dei protagonisti assoluti del match che, forse, si candida ad essere il milgiore in campo, magari insieme ad Osimhen, è sicuramente il brasiliano, che ha commentato così la vittoria ai microfoni di Dazn: “Vittoria importante oggi? Noi stiamo giocando allo stesso modo tutte le partite, avolte soffriamo di più ma giochiamo sempre al massimo. Questa settimana abbiamo avuto la Champions e loro invece erano riposati e per ...

DIFESA ALTA - 'Per fare un calcio offensivo ogni tanto si rimane lì a metà campo 2 vs 2 come successo a Kim e. Quando l'Atalanta è riuscita ad eludere la nostra pressione abbiam dovuto ...Napoli (4 - 3 - 3) : Meret; Di Lorenzo, Kim,, Olivera; Anguissa (48' s.t. Gaetano), Lobotka, Zielinski (18' s.t. Ndombele); Lozano (18' s.t. Politano), Osimhen (75' s.t. Simeone), Elmas (...Di nuovo titolare e di nuovo importante per la retroguardia del Napoli Juan Jesus: