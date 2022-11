Inter | Calhanoglu in regia | poi il rinnovo

(Di sabato 5 novembre 2022)sarà in cabina diper l’durante il derby d’Italia e la settimana prossima inizierà a discutere ilHakansi prepara e mettersi in cabina diper il derby d’Italia che l’giocherà questa domenica sera con la Juve. Dopo la partita inizieranno le trattative, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tra i dirigenti nerazzurri e gli agenti del turco per ildel contratto, che scadrà a giugno del 2024. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Quanto pesano le assenze di Lukaku e Brozovic, con quest' ultimo presumibilmente a disposizione solo per la panchina 'Molto anche se l'ora ha trovato un buon assetto conin mezzo al ...Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, avrebbe sciolto gli ultimi dubbi: sarà Hakan Calhanoglu a giostrare nella posizione di regista nella formazione scelta dal tecnico nerazzurro ..."La partita di domani vale doppio sia per noi che per loro. Parliamoci chiaro: chi esce sconfitto, può dire addio allo scudetto". Lo dice senza mezzi termini Nicola ...