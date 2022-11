Gas | Urso | ' con trivellazioni più produzione a prezzi calmierati'

(Di sabato 5 novembre 2022) Roma, 5 nov. (Adnkronos) - Nella Nadef "abbiamo deciso di concentrare tutte le risorse sul fronte più caldo, quello del caro energia, per imprese e famiglie" e nel corso del Cdm "sono state prese altre misure importanti" come "estrarre gas" dai giacimenti che nel nostro Paese "sono stati trascurati", così da "produrre di più aper le aziende a rischio". Lo ha detto il ministro per le Imprese e il Made in Italy, Adolfo, nel parlare a 'Rainews24' di "una linea" presa dal governo "per renderci più autonomi".

... attraverso l'incremento dell'offerta didi produzione nazionale destinabile ai clienti finali ... del Ministro dello sviluppo economico Adolfo, del Ministro delle politiche agricole alimentari ...Sulla Croazia, che con l'Italia condivide lo stesso mare, era intervenuto nei giorni scorsi anche il ministro dell'industria Adolfo, ricordando come proprio i croati stessero estraendoda un ...Roma, 5 nov. (Adnkronos) - Nella Nadef "abbiamo deciso di concentrare tutte le risorse sul fronte più caldo, quello del caro energia, per imprese e famiglie" e nel corso del Cdm "sono state ...Non più un decreto, ma un emendamento che sarà presentato in Parlamento. Sullo sblocca-trivelle il governo cambia strada e sceglie una via più veloce per riattivare la ...