Elicottero scomparso tra le isole Tremiti e Foggia | a bordo 7 persone e 2 bambini

Uncon a bordo cinque passeggeri, tra cui due bambini, e due persone dell'equipaggio, partito dalle Isole Tremiti, ha perso i contatti radio ed èdai radar alle 10.30 nella zona di ...L'dai radar verso le 10.30 di questa mattina ed era partito alle 9.20 dalle Isole Tremiti, nel Foggiano. A bordo ci sono due membri dell'equipaggio e 5 passeggeri tra cui i due ...Un elicottero A109, con 5 persone a bordo più equipaggio, dell'Alidaunia ha interrotto il contatto radio nella zona di Apricena. In corso le ricerche da parte dei Vigili del fuoco. Il velivolo è in se ...(Adnkronos) - Sono in corso le ricerche di un elicottero A109, con 5 persone a bordo più l'equipaggio, che ha interrotto il contatto radio nella zona di Apricena. Il velivolo è in servizio nella ...