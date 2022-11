Bale torna con Amsterdam storia di un' amicizia a tre nata durante la Prima Guerra Mondiale | tragica | sconclusionata | spesso irresistibile | con un cast ricchissimo ed eclettico - da Robert De Niro e - sorpresa! - Taylor Swift

Leggi su iodonna

(Di sabato 5 novembre 2022) Quando li vedi insieme Christiane il suo compare David O’Russell hanno l’aria di due amiconi che hanno fatto la leva insieme e, se si ritrovano occasionalmente, si divertono come matti a rievocare avventure condivise. Christian: vita e carriera guarda le foto C’è una bella differenza di età, die di esperienze tra la star britannica – 48 anni, nato in Galles e cresciuto tra varie città in Portogallo e in Inghilterra – e il sessantaquattrenne regista americano di Three Kings e American Hustle. Ma se li senti chiacchierare e ridere ...