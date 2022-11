“Armageddon nucleare” Realtà o tattica?

Leggi su formiche

(Di sabato 5 novembre 2022) Parliamo oggi di conflittosemplicemente perché abbiamo fallito. Con fallimento, si intende il clamoroso insuccesso del genere umano nella gestione delle proprie collettività. Facendo riferimento all’attuale conflitto alle porte dell’Europa, è inutile ripetere e specificare quanto gli interessi dietro tali minacce siano sempre volti a soddisfare l’ego personale, politico, militare o scientifico dei diversi attori in gioco. Guardando alla storia, si celebra proprio in questi giorni il sessantesimo anniversario della crisi che ha interessato il territorio cubano nei primi anni ‘60 (era il 22 ottobre del 1962), Washington e Mosca non arrivarono mai così vicini ad un impiego di armi nucleari. In seguito alla decisione sovietica di installare una schiera di missili nucleari a soli 50 chilometri dalle coste americane, l’allora presidente Kennedy circondò Cuba con la ...