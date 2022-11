Verissimo | tutti ospiti | Wanda Nara rompe il silenzio sulla crisi con Mauro Icardi

... regalando alle figlie un soggiorno da favola in un hotel lussuoso e coni comfort. Una gita ... Sabato 6 novembre sarà ospite a: un'intervista attesissima, dopo i rumors che da tempo ...Chiude la top five di Sensemakers '', stabile tra i primi, mentre sale al sesto posto '...e tre i programmi televisivi sul podio nel mese di ottobre fanno registrare una crescita netta ...Domani in campo alle ore 20.30 al PalaMazzola. Domenica le altre partite, l'imbattuta Perugia attende Milano, Civitanova all'Eurosole contro Verona, Monza in casa contro Trento. Rinvio all'8 dicembre, ...E' l'anticipo del sabato (ore 20.30). La capolista Perugia domenica impegnata contro Milano, Civitanova ospita Verona. Monza sfida Trento. Padova-Trento rinviata all' 8 dicembre ...