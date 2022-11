Ultime Notizie – Medici no vax | Schillaci | “Valutiamo se impugnare delibere regioni”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il Governo impugnerà ledifavorevoli alla permanenza dell’obbligo vaccinale per i sanitari? “Stiamo valutando con i nostri legali”. Lo ha detto Orazio, neoministro della Salute, intervistato questa mattina su Rai Radio1 al Gr1 delle 8.00. Per il ministro, “l’aver messo a lavorare persone che comunque sarebbero rientrate tra due mesi è solamente dare un po’ di ossigeno a tante carenze. Penso che il rientro die infermieri in anticipo sia anche un segno di pacificazione”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione