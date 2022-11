Totti – Fiordalisi | la questione si fa seria | intervengono gli avvocati

(Di venerdì 4 novembre 2022) Il caso che vede protagonisti la concorrente del GF Vip 7 e Francesco si fa serio Come in molti sanno nei giorni scorsi le parole di Antonellaa riguardo i presunti messaggi diche le avrebbe mandato hanno scatenato il web. Infatti, ad intervenire è stato proprio un amico di Francesco spiegando che L'articolo proviene da KontroKultura.

...del panorama calcistico italiano (e non solo) tra i corteggiatori di Antonella. Lo ha ...lasciato sfuggire durante il daytime) di essere stata contattata in privato da Francesco. La ......del panorama calcistico italiano (e non solo) tra i corteggiatori di Antonella. Lo ha ...lasciato sfuggire durante il daytime) di essere stata contattata in privato da Francesco. La ...Il messaggio del Pupone risalirebbe ad agosto o settembre, e il contenuto sarebbe stato un semplice: ' ciao '. Il periodo, però, coinciderebbe con la storia d'amore già decollata con Noemi. Un erroreCi sono nomi importanti del panorama calcistico italiano (e non solo) tra i corteggiatori di Antonella Fiordalisi. Lo ha svelato lei stessa nel corso dell'ultima… Leggi ...