Tarquinia | a “PagineaColori” la studiosa ed esperta di letteratura per l’infanzia Roberta Favia

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 4 novembre 2022)– Quali sono gli aspetti più significativi della critica tematica per viaggiare tra le pagine dei libri illustrati alla scoperta del respiro della narrazione. È questo il tema dell’incontro coneddipere l’adolescenza, che si terrà per il festival “”, l’8 novembre, alle 17, a palazzo Bruschi Falgari, sede della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli” di, al civico 34 di via Umberto I. L’appuntamento, intitolato “Con il vento tra le righe”, apre la serie di incontri on line e in presenza rivolti a insegnanti, educatori, genitori e appassionati diillustrata e arti visive, che vedranno la partecipazione il 15 novembre ...