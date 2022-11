(Di venerdì 4 novembre 2022) (Adnkronos) – Tra le 8 e le 10 del mattino ora italiana, nell’ambito della finestra di tempo stimata per ilincontrollato in atmosfera delPrc-Cz5B, “sono previsti 4 sorvoli del territorio italiano generati da due orbite, che andranno ad interessare le regioni Sardegna, Lazio, Molise, Puglia, Calabria”. A segnalarlo è il Dipartimento della Protezione Civile a valle del tavolo tecnico che monitora le operazioni a cui partecipa l’Agenzia Spaziale Italiana. “Non è quindi ancora completamente possibile escludere la remota possibilità che uno o più frammenti del satellite possano cadere sul nostro territorio” aggiunge il Dipartimento della Protezione Civile. Il monitoraggio delincontrollato in atmosfera delè partito stamani. Alla ...

Adnkronos

... e ha lanciato due equipaggi di astronauti nellonelle missioni Crew - 3 e Crew - 4 della ... Dopo essere stato rilasciato dalFalcon 9 per iniziare il suo viaggio verso l'orbita ...Per quanto questo vettore sarà fondamentale per l'Europa e per l'accesso allo, ArianeGroup ...si legge che "la futura famiglia proposta da ArianeGroup comprenderebbe un mini -dotato ... Spazio, lanciatore cinese in rientro sorvola l'Italia: "Rischio impatto remoto" (Adnkronos) – Tra le 8 e le 10 del mattino ora italiana, nell’ambito della finestra di tempo stimata per il rientro incontrollato in atmosfera del lanciatore cinese Prc-Cz5B, “sono previsti 4 sorvoli ...ArianeGroup ha firmato un accordo da 50 milioni di euro con l'Agenzia spaziale europea (Esa) per avviare una nuova fase dello sviluppo di Phoebus (Prototype for a Highly Optimised Black Upper Stage), ...