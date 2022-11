Mutuo giovani | ripartono i finanziamenti | ecco quando

(Di venerdì 4 novembre 2022) L'emendamento lasciato dal governo Draghi al dl Aiuti-ter permetterà di rifinanziare l'acquisto di prime case a tasso agevolato per gli under 36

under 36, nuove domande al via dal 1° al 31 dicembre 2022. Si appresta a tornare operativa la garanzia Consap per i mutui relativi all'acquisto della prima casa che, a causa dell'... L'emendamento lasciato dal governo Draghi al dl Aiuti-ter permetterà di rifinanziare l'acquisto di prime case a tasso agevolato per gli under 36... Volano i tassi dei mutui e aumentano le rate: cosa fare per passare dal variabile al fisso, conviene rinegoziare o la surroga