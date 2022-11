LIVE Liga | in campo Girona e Athletic Bilbao

Footballnews24.it

Commenta per primo In Spagna inizia stasera la 13a giornata di: alle 21 scendono in campo Girona e Athletic Bilbao , quasi un testacoda tra chi deve salvarsi e i baschi che sono in zona europea. I padroni di casa cercano una vittoria che manca da quasi due ......30 OLANDA EREDIVISIE Cambuur - Nijmegen 20:00 POLONIA EKSTRAKLASA Stal Mielec - Zaglebie 18:00 Legia - Lechia 20:30 PORTOGALLOPORTUGAL Gil Vicente - Portimonense 21:15 ROMANIA1 Botosani - ... Athletic Bilbao-Villarreal Streaming GRATIS: dove vedere la Liga in Diretta LIVE Il rocker, fermato dal Covid, ha dovuto rinunciare alle ultime due date del suo tour europeo di Parigi e Londra ...Rayo Vallecano-Real Madrid è il posticipo del lunedi de La Liga e si giocherà il giorno 7 novembre alle ore 21:00 all’Estadio Vallecas di Madrid. Puoi seguire il match in streaming live e on demand su ...