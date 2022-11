Foliage nel Lazio? Tre luoghi da non perdere assolutamente

(Di venerdì 4 novembre 2022) E anche la stagione autunnale è arrivata. Dopo un caldo anomalo che si è prolungato fino a fine ottobre, ora il tempo si prepara ad invertire la rotta con pioggia, nebbia e meno ore di luce. E sì, siamo ufficialmente in autunno. E questa stagione è sinonimo di. Cos’è il? “” è una parole inglese che sta ad indicare il naturale spettacolo delle foglie che mutano il loro colore in autunno. Le foglie cadute per terra formano un tappeto variopinto che va dal giallo, all’arancione, fino al rosso e al marrone, creando una tavolozza dai colori cangianti. Il ‘fogliame’, appunto, apporta anche dei benefici psico-fisici. Infatti, recarsi nei boschi e perdersi in lunghe camminate fotografiche stimola la circone sanguigna e apporta buonumore, oltre che a stimolare la creatività attraverso l’utilizzo ...

Per tre domeniche, 6 - 13 - 20 novembre, dalle 11.30 alle 13,parco Sempione di Milano si svolgeranno visite guidate dedicate ale ai suoi meccanismi biologici. Un percorso guidato alla scoperta del patrimonio naturale del parco, attraverso una ......alcuni cenni storici sulla tenuta e sulla famiglia Brandolini e proseguirà con una passeggiata... imperdibile in questo periodo l'affascinante molteplicità di colori delautunnale.Immergersi nella bellezza non per fuggire dal reale, ma per tornare arricchiti di speranza. È quello che ci meritiamo adesso. A cominciare da una nuotata nel mare cristallino delle Seychelles o da una ...Fonti del Clitunno, Perugia Bologna, Parco della Montagnola Monza, Giardini della Reggia Torino, Parco del Valentino Milano, i viali delle circonvallazioni In autunno il foliage e la natura danno spet ...