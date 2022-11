(Di venerdì 4 novembre 2022) Come perdere peso in modo salutare, senza privarsi dei principi nutritivi necessari L'articolo proviene da DireDonna.

la Repubblica

Questa caratteristica le rende adatte nellaper l'ipercolesterolemia, che si basa su alimenti ... e la sua ricetta originale, fosse conosciuta già nelin tutta la Toscana. Divenne poi famosa ......la sudorazione e la diuresi bevendo la giusta quantità di acqua e introducendo nellaalimenti ... la minerale (500 -mg/l) può essere utile nell' alimentazione degli sportivi e nel periodo ... Dal digiuno intermittente alla dieta Mind che aiuta il cervello: i regimi alimentari che ci rendono più felici La dieta di novembre aiuta a tenersi in forma, ma anche a essere pronti per il clima rigido invernale con alimenti adeguati per il fisico.