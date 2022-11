(Di venerdì 4 novembre 2022) Diversi calciatori di Milan e Inter presenti al Mediolanum Forum a seguire l'Olimpia Milano impegnata in EuroLega contro il Real Madrid. Tra questi anche il milanista Tommasoe l'interista, ex rossonero, Hakan. Ecco il

Pianeta Milan

Come faceva Dino Meneghin, che soffre in parterre insieme al ct antico (Gamba), a quello nuovo (Pozzecco), e a una spruzzata di MilanInter (De Vrij,, Onana,). Questo contenuto è ...Presenti al Mediolanum Forum di Assago, Tommaso, calciatore del Milan, insieme ad André Onana, Hakan, Stefan De Vrij e Denzel ... Da Pobega a Calhanoglu: tutti ricevono la maglia dell’Olimpia | VIDEO L'Olimpia resta aggrappata alla partita fin quando entra il tiro da tre, quando le percentuali calano viene fuori il maggior peso e talento degli spagnoli ...L’Inter è tornata in campionato. La spiegazione migliore è la chiarezza di Lautaro. Da quando è arrivato De Ketelaere, Diaz è un altro giocatore: Pioli inventa titolari a ogni partita ...