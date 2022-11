Cremonese | Alvini | “Rispetto per la Salernitana | ma proveremo a fare la gara”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Massimilianoha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la. “E’ una squadra forte, abbiamo tantoper loro, ma noi siamo in cerca di punti e ce la giocheremo al massimo. L’Arechi è uno stadio caldo, è un onore poterci giocare. Nicola? E’ un allenatore che ha fatto molto bene”. Sulle assenze il tecnico ha spiegato: “Radu non ci sarà, e neanche Chiriches e Dessers. Dovròdelle scelte sull’attacco, se stare un po’ più bassi, se coprire più palla. Ma sono convinto che anche domani la squadra leggerà bene lae la interpreterà al meglio”ha continuato: “A me piace la fantasia a centrocampo, è logico che devi avere un po’ di equilibrio, in entrambe le fasi. La prima cosa che cerco è questo. Non ho ancora dato ...

"Cercheremo di dimostrare di essere una squadra solida, contro una squadra che in casa sa dare il meglio di sé". L'allenatore Massimilianosa che laha bisogno di punti a partire dalla sfida di domani in casa della Salernitana, che già vale mezza salvezza. "Non avremo a disposizione Radu, Chiriches e Dessers, potremmo ...Commenta per primo L'allenatore dellaMassimilianoha preso la parola in sala stampa per presentare la partita di domani: ' La Salernitana è una squadra che può avere qualcosa in più rispetto alle squadre che lottano per ...Si tratta di un incrocio inedito in Serie A nel match fra Salernitana e Cremonese per i due allenatori Nicola e Alvini ...