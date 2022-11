Amici 22 | Megan si confronta con Alessandra Celentano e confessa | Non ho avuto una vita facile

Poi, senza poter fermare le lacrime, l'allieva ha raccontato:fa pace con la maestra: 'Mi volevo scusare per come le ho risposto' Non appena l'allieva di22 ha potuto ha chiesto dunque di ...... 'Tu non devi insegnarmi a me le cose. So benissimo come funziona il latino e il contaminato moderno. Forse è meglio che tu certe cose non le dica'. Leggi Anche Ad '22' va in scena la ...Nel daytime di oggi ad Amici abbiamo assistito al confronto tra Megan Ria e Alessandra Celentano riguardo alle parole rivolte dall'allieva nella scorsa puntata. Megan ha, inoltre, rivelato importanti ...L'allieva di Amici 22 si mette a nudo con l'insegnante: "Ho avuto tanti problemi nella mia famiglia" Nella puntata di ieri c'era stata la griglia della ...