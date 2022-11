Zanetti | “Mai più casi con la Curva Nord che si svuota”

(Di giovedì 3 novembre 2022) Javiersu quanto accaduto indurante l’intervallo di Inter-Sampdoria A quasi una settimana dall’accaduto, Javierha avuto modo di parlare di quanto avvenuto ina San Siro durante l’intervallo di Inter-Sampdoria, quando alcuni ultras hanno costretto – secondo le testimonianze – i restanti tifosi a lasciare il secondo annello verde. “Spero che quanto accaduto a San Siro, con lache si, non succeda mai più. Quest’anno abbiamo registrato tanti sold out: un record nella storia del club. La gente deve tornare allo stadio”. C’è il rischio ora che le famiglie ti tifosi possano decidere di abbandonare lo stadio e restare a casa?“Non credo che ora la gente voglia scappare, ...

Commenta per primo A tutto campo. Javier, vice presidente dell'Inter, ha parlato a Il Giorno, affrontando anche il tema della curva ... con la curva Nord che si svuota, non succedapiù. ...... perché al tempo scriveva sul Carlino, ma anche su altre testate nazionali, e Franco, che ... Ma quando! Vabbè (4 - continua) Tratto dal libro di Gianluca Morozzi e Lorenzo 'Lerry' Arabia, a ...Dalla questione stadio, al rinnovo di Skriniar passando per Simone Inzaghi e il rapporto con i tifosi. Javier Zanetti, ex ...Il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti è tornato a parlare di quanto accaduto a San Siro durante Inter-Sampdoria ...