X Factor 2022 | stasera il secondo Live Con il ritorno di Morgan

(Di giovedì 3 novembre 2022), all’anagrafe Marco Castoldi, torna a Xdopo otto anni. Non più come giudice bensì da special guest. Questa foto lo ritrae all finale di X8, l’11 dicembre 2014, alla finalissima che decretò vincitore Lorenzo Fragola, della squadra di Fedez (foto Ansa) Èl’ospite deldi X. L’ex giudice mattatore torna sul palco dello show di Sky, al Teatro Repower di Milano, nella puntata di giovedì 3 novembre (alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW). Mentre Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi tornano a sfidarsi con gli 11 concorrenti rimasti in gara dopo l’eliminazione di Matteo Siffredi, del team Ambra. Sotto la direzione della conduttrice Francesca Michielin.