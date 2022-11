Sicurezza | Renzi | ' Dl si può scrivere meglio | si risolve in Parlamento'

(Di giovedì 3 novembre 2022) Roma, 3 nov (Adnkronos) - "Le norme sui rave party è giusto che ci siano. C'è in Francia una legge dal 2002, ma è scritta molto. Si può mettere un pò più chiara. Con questa, in certi pranzi di Natale in casa mia si rischiava. Ma si va ine si". Lo ha detto Matteoa L'aria che tira. "Questa storia dei rave mi è venuta a noia, si modifichi e si eviti qualsiasi attentato alla libertà di espressione. Quello che c'è da fare lo faremo", ha aggiunto il leader di Iv.

Chiediamo alla Meloni se per lei conta di più ladei cittadini, già indebolita dalla chiusura dell'unità di missione sul dissesto idrogeologico voluta dae smantellata da Conte, ...... sotto la soglia didi 100 voti e con un margine risicatissimo rispetto ai 90 senatori ... Secondo il quotidiano Il Tempo , infatti, Matteoavrebbe rivisto Daniela Santanchè . Oggetto del ...Roma, 3 nov (Adnkronos) – “Le norme sui rave party è giusto che ci siano. C’è in Francia una legge dal 2002, ma è scritta molto meglio. Si può mettere un pò più chiara. Con questa, in certi pranzi di ...Chiediamo alla Meloni se per lei conta di più la sicurezza dei cittadini, già indebolita dalla chiusura dell’unità di missione sul dissesto idrogeologico voluta da Renzi e smantellata da Conte, oppure ...