Ragazzini imbrattavano muri | alla vista dei Carabinieri lanciano uova contro l’auto di servizio

Leggi su tarantinitime

(Di giovedì 3 novembre 2022) A seguito di numerose richieste di abitanti del quartiere Paolo VI della Città di Taranto, militari del Comando StazioneTaranto Nord sono intervenuti in Piazza Tedesco ove un gruppo di giovani sarebbe stato visto mentre imbrattava caseggiati ed autovetture, mediante lancio di, farina e vernice spray. Gli stessi,dei militari dell’Arma che stavano sopraggiungendo in auto, hanno diretto verso il veicolo un lancio dicheil mezzo di. Durante le fasi di identificazione un minorenne si sarebbe reso responsabile di rifiuto di fornire le proprie generalità ed unitamente ad altro minore non imputabile, di violenza/minaccia a Pubblico Ufficiale venendo così segnalaticompetente Procura e subito ...