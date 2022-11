Quanto costa una cena da Javier Zanetti? La cifra spiazza

Leggi su chenews

(Di giovedì 3 novembre 2022)è stata a lungo un calciatore amatissimo. Ancora oggi è nel mondo del calcio da vice presidente dell’Inter. Fuori dal calcio, ha un ristorante molto nominato a Milano. “Botinero”. Mauna? Vediamo insieme tutti i prezzi. Molti sportivi, sia durante l’attività agonistica che dopo il ritiro, scendono in campo nell’ambito imprenditoriale. Sono tanti, infatti, che scelgono la cucina come settore da approfondire e costruire. Tale scelta è stata fatta anche dallo storico capitano dell’Inter,. Fonte foto: AnsaLa storia calcistica e professionale dell’argentino ex Inter è qualcosa di davvero importante. Dall’Argentina approdò all’Inter nel 1994 e, da quel momento, non ha più lasciato Milano. La città e il club ...