Agenzia ANSA

I risultati di leonardo nel terzo trimestre, commenta l'a.d. Alessandro, "confermano la solidita del business attuale e prospettica, con ordini in crescita del 26,8% e con un portafoglio pari a 2,5 anni di produzione equivalente. Il business difesa/governativo si ...Smith); Il Natale dovrebbe essere legna che arde nel caminetto,di pino e di vino, buone ... perdono per un tuo nemico, tolleranza per un tuo avversario, il tuo cuore per un tuo amico, un... Profumo: buon trimestre per Leonardo, spinta agli ordini I risultati di leonardo nel terzo trimestre, commenta l'a.d. Alessandro Profumo, "confermano la solidità del business attuale e prospettica, con ordini in crescita del 26,8% e con un portafoglio pari ...SAGRA DELLE CASTAGNE E DEL VINO, Sorbo Serpico (Avellino) – La Sagra della Castagna, con i suoi profumi, sapori e colori ... Denominazione di Origine Protetta (DOP), accompagnata dagli ottimi vini ...