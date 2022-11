Perugia | scoperto con un Rolex falso | multato trentenne - Cronaca - lanazione it

(Di giovedì 3 novembre 2022) L'orologio, secondo la perizia: 'appare ben riprodotto, tale da trarre in inganno il comune consumatore, non in grado di percepire le lievi difformità rispetto agli originali ...

LA NAZIONE

L'orologio, secondo la perizia: 'appare ben riprodotto, tale da trarre in inganno il comune consumatore, non in grado di percepire le lievi difformità rispetto agli originali ...... ridotta a soli tre componenti, lascia la città E don Mauro, consigliere spirituale del...un prezioso manufatto fra arte seicentesca e fede La seconda notizia riguarda il restauro in ... Perugia: scoperto con un Rolex falso, multato trentenne L'orologio, secondo la perizia: "appare ben riprodotto, tale da trarre in inganno il comune consumatore, non in grado di percepire le lievi difformità rispetto agli originali imitati" ...I funzionari Adm di Perugia in servizio presso l'Aeroporto internazionale di Perugia, in collaborazione con i militari della guardia di finanza del comando provinciale del capoluogo umbro, hanno seque ...