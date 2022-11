Pd 2023 Come si muovono Bonaccini | De Micheli e Ricci

(Di giovedì 3 novembre 2022) Per ora l’unica candidata ufficiale ad assumere il comando della nave Pd, dopo Enrico Letta, è l’ex ministra delle Infrastrutture e trasporti Paola De. Nel frattempo, però, si registrano in casa dem diversi. Per lo più si tratta di iniziative che arrivano “dai territori”, animate dagli amministratori locali, che una volta costituivano l’ossatura portante del Partito democratico. La strada del congresso è ancora lunga e la dialettica delle ultime settimane assume le sembianze, in più occasioni, dello scontro più che della ricerca di una nuova strada. Pare, però, che la volontà sia di andare verso la discontinuità rispetto alla leadership attuale. Un primo segnale, in questo senso, l’ha dato proprio l’ex ministra Paola Dein una recente intervista a Repubblica. Oltre a non aver votato la proposta di Letta su tappe e regole del congresso ...

Fiscomania.com

Le attività proposte approfondimento Bonus edilizi, quali sono quelli validi nel- 2024 eusarli Laura, si legge, ha deciso di far fruttare in qualche modo le abilità nel bricolage, nella ...funzionerà la lotteria degli scontrini in Italia Le modifiche di Draghi Per far fronte a ... Il nuovo sistema, che sarebbe già pronto a essere impiegato da gennaio, sarà vagliato dal nuovo ... Isee 2023: come cambia con la riforma del governo Meloni CATANIA - Volotea, la compagnia aerea low-cost che collega tra loro città di medie dimensioni, ha annunciato oggi un'importante novità che andrà ad ...Gas, l’Europa rischia di registrare una carenza di ben 30 miliardi di metri cubi A rischio l’inverno 2023-2024 in Europa per la possibile mancanza di gas. Durante la prossima estate, periodo in cui i ...