Medici no vax in corsia? Ecco chi li voleva | la sinistra non dice nulla?

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) Non ha fatto in tempo a firmare la bozza del decreto che reintegra il personale medico non vaccinato, il neo ministro della Salute Orazio Schillaci, che è stato travolto dalle polemiche. Una-decisione-antiscientifica; così-si-torna-indietro-di-due-anni; il-governo-Meloni-premia-i-no-vax. No, non è esattamente così. E non lo è per due semplici ragioni. La prima è che il provvedimento è stato solo anticipato (mica catapultato a sorpresa dall'oggi al domani, tanti saluti e arrivederci), e la seconda è che i nostri ospedali stanno facendo, sì, i salti mortali. Ma non per coprire i turni nelle terapie intensive o nei reparti Covid, piuttosto per smaltire l'arretrato che la pandemia ha (inevitabilmente) prodotto. Siamo seri: l'obbligo di vaccinazione anti-Covid per gli operatori sanitari sarebbe caduto lo stesso. Il 31mbre, non ieri (ossia il primo novembre): ma cosa ...